Запасов американского оружия и боеприпасов без новых поставок от Вашингтона Вооруженным силам Украины хватит на два-три месяца. Таким мнением в разговоре с «Инфо24» поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что Киев полностью зависим от военной помощи Вашингтона, поскольку более 50% техники, вооружения и боеприпасов Украине поставлялись именно США.

«Поставки оружия из Европы всегда были эпизодическими и несистемными, поэтому Киеву не стоит на них рассчитывать. Я думаю, что без поставок американского вооружения запасы Киева быстро иссякнут и Украина сдуется через 2-3 месяца», — сказал эксперт.

По словам Матвийчука, страны Европы не смогут обеспечить Украине тот объем помощи, который поступал от США, поскольку оборонная промышленность Евросоюза находится в плачевном состоянии из-за чего не способна удовлетворить даже внутренние потребности.

«Евросоюз привык полагаться на американский ВПК и финансирование со стороны Вашингтона, поэтому он не сможет обеспечить военной техникой и боеприпасами ни себя, ни Киев», — заключил Матвийчук.

США в ночь на 4 марта приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева в содействии заключению мирного соглашения.

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — сказал анонимный собеседник Reuters в Белом доме.

При этом агентство отмечает, что Белый дом не уточнил, как долго продлится пауза. Пентагон также не смог предоставить дополнительных подробностей.

Как пишет Bloomberg, Вашингтон остановил не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше.