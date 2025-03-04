США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева в содействии заключению мирного соглашения. Об этом сообщил Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — сказал собеседник издания.

При этом агентство отмечает, что Белый дом не уточнил, как долго продлится пауза. Пентагон также не смог предоставить дополнительных подробностей.

Как пишет Bloomberg, Вашингтон остановил не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше.

«Заморозка помощи, которая уже направляется на Украину, включает в себя поставку критически важных боеприпасов, сотен управляемых реактивных систем залпового огня, противотанкового оружия и других средств», — сказано в публикации.

О том, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансировать новые поставки оружия на Украину The Washington Post писала накануне. По данным издания, финансирование нового оружия для Киева было фактически остановлено в последние недели из-за заморозки Вашингтоном иностранной помощи.

До этого WP отмечала, что произошло на фоне публичного скандала американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Собеседник издания при этом опроверг предположения, что конфликт Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с Зеленским был намеренным, напомнив, что американский лидер отказался от своих слов о том, что украинский лидер является «диктатором».