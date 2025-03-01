США могут прекратить все поставки военной помощи Украине, такой вариант рассматривается сейчас Вашингтоном, рассказал The Washington Post высокопоставленный чиновник Белого дома. Это произошло на фоне публичного скандала американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

По словам источника WP, такая реакция США может стать ответом на «претензии Владимира Зеленского и <…> его предполагаемую непримиримость по мирному урегулированию» конфликта с Москвой.

«Решение, если оно будет принято, будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет стоимостью в миллиарды долларов, которые ожидают отправки на Украину», — приводится в статье.

WP отмечает, что рассмотрение подобного вопроса показывает, насколько сейчас «резкое падение отношений между бывшими союзниками»

Собеседник издания при этом опроверг предположения, что конфликт Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с Зеленским был намеренным, напомнив, что американский лидер отказался от своих слов о том, что украинский лидер является «диктатором».

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Зеленского извиниться за то, что тот превратил встречу в Белом доме «в фиаско».

«Ему не нужно было приходить туда и вести себя враждебно. <…> Возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, может быть, это не так. <…> Думаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая закончилась вот так», — добавил чиновник в интервью CNN.

При этом он уточнил, что украинский президент может вернуться в Белый дом, когда он «будет готов к миру и серьезно отнесется» к этому. На текущий момент, добавил он, рано говорить о встрече Трампа, Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

«Прежде чем мы дойдем до этого, предстоит проделать большую работу. Это сложная война, у которой есть причины, уходящие корнями в прошлое на несколько лет назад, и в ней нужно разобраться. Обе стороны вложили в нее много сил», — отметил госсекретарь.

По его словам, Трамп сейчас — «единственный лидер в мире, у которого есть хоть какой-то шанс положить этому конец», и нужно «дать ему возможность попытаться сделать это».

Скандальную встречу в Белом доме прокомментировал и президент США. Трамп заявил, что Запад и Вашингтон в частности не стремятся «к десятилетней войне», а хочет мира, в то время как Зеленский, по его мнению, стремится «продолжать сражаться, сражаться, сражаться», то есть не готов к мирным переговорам.

«Мы хотим положить конец смертям», — сказал президент США, подчеркнув, что без поддержки американской стороны Украина не выигрывает. Также Трамп призвал Зеленского прекратить критиковать Путина.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который обычно выступал в поддержку Украины, заявил, что украинскому лидеру следует подумать об отставке.

Сам Зеленский позднее заявил в интервью Fox News, что не должен приносить извинения перед Трампом. Кроме того, он подчеркнул, что считает россиян «врагами», но это не значит, что Украина «не хочет мира».

«Мне кажется, что некоторые вещи мы должны обсуждать не на виду у медиа, несмотря на все мое уважение к свободе. Я не хочу терять наше хорошее партнерство с США. Однако некоторые заявления нынешней администрации не способствуют урегулированию ситуации», — заявил Зеленский.

Комментируя заявления Грэма, Зеленский заявил, что такое «решение может принять только народ Украины».

На вопрос «сможет ли Украина выиграть войну и сдержать Россию без поддержки США», украинский лидер ответил, что «это будет сложно».

«Вот почему я здесь. Вот почему мы говорим о будущих переговорах. Без вашей поддержки будет трудно. Но мы не можем потерять наших людей. Мы не можем потерять свободу», — заявил Зеленский.

По его мнению, конфликт в Белом доме произошел из-за разного видения сторон текущей ситуации: «Когда говорят о том, что Украина уже вся разрушена, украинские солдаты убегают, миллионы гражданских погибли, а президент — “диктатор”. Какой может быть реакция? Где же дружба между США и Украиной?».

При этом в Европе выступили в поддержку Украины, например, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Киева, добавив: «Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев».

Ранее в Белом доме прошла встреча Зеленского, Трампа и Вэнса, итогом которой должно было стать подписание соглашения об использовании редкоземельных ископаемых Украины.

Вместо этого встреча переросла в критику Зеленского: Трамп и Вэнс обвинили его в том, что он, по их словам, недостаточно благодарен за поддержку со стороны США, а также назвали слабой его переговорную позицию в конфликте с Россией.

Кроме того, американский лидер приказал своему коллеге досрочно покинуть Белый дом и отменил запланированную совместную пресс-конференцию.