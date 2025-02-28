В Овальном кабинете Белого дома вечером 28 февраля прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая закончилась перепалкой между главами двух государств. Первые реакции на произошедшее — в подборке RTVI.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине.
Министр финансов США Скотт Бессент
Спасибо, президент Трамп, за то, что встал на защиту американского народа и нашей нации на мировой арене.
Американский предприниматель, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск
Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки.
Глава RT Маргарита Симоньян
Многое видел Овальный кабинет, но такого не видел. Мы живьем наблюдали мировую историю в прямом эфире прямо сейчас.
Премьер Польши Дональд Туск
Дорогой [президент Украины Зеленский], дорогие украинские друзья, вы не одиноки.
Депутат Рады Алексей Гончаренко
Публичная перепалка Зеленского с президентом США обернется для Киева разрывом всех отношений с Вашингтоном — главным союзником Украины”.
Сенатор от Калифорнии Адам Шифф
Сегодня в Овальном кабинете встретились герой и трус. А когда встреча закончится, герой вернется домой в Украину.
Немецкий политик, заместитель лидера Христианско-демократического союза Иоганн Вадепуль
Кадры из Белого дома шокируют. Как можно вот так нанести удар в спину президенту захваченной страны! Свободная Европа не предаст Украину!
Глава правительства Испании Педро Санчес
Украина, Испания с тобой.