В Овальном кабинете Белого дома вечером 28 февраля прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая закончилась перепалкой между главами двух государств. Первые реакции на произошедшее — в подборке RTVI.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине.

Министр финансов США Скотт Бессент

Спасибо, президент Трамп, за то, что встал на защиту американского народа и нашей нации на мировой арене.

Американский предприниматель, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск

Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки.

Глава RT Маргарита Симоньян

Многое видел Овальный кабинет, но такого не видел. Мы живьем наблюдали мировую историю в прямом эфире прямо сейчас.

Премьер Польши Дональд Туск

Дорогой [президент Украины Зеленский], дорогие украинские друзья, вы не одиноки.

Депутат Рады Алексей Гончаренко

Публичная перепалка Зеленского с президентом США обернется для Киева разрывом всех отношений с Вашингтоном — главным союзником Украины”.

Сенатор от Калифорнии Адам Шифф

Сегодня в Овальном кабинете встретились герой и трус. А когда встреча закончится, герой вернется домой в Украину.

Немецкий политик, заместитель лидера Христианско-демократического союза Иоганн Вадепуль

Кадры из Белого дома шокируют. Как можно вот так нанести удар в спину президенту захваченной страны! Свободная Европа не предаст Украину!

Глава правительства Испании Педро Санчес

Украина, Испания с тобой.