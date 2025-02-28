Президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом по итогам встречи в Овальном кабинете Белого дома с украинским лидером заявил президент Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп описал встречу с Зеленским в Белом доме как содержательную, отметив, что открывшиеся в ходе нее обстоятельства требуют дальнейшего обсуждения.

«Мы узнали много нового, что невозможно понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выясняется на эмоциях, и я понял, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен мир», — говорится в посте.

По словам Трампа, Зеленский «проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете» и «может вернуться, когда будет готов к миру».

Ранее между лидерами двух стран в Белом доме произошла словесная перепалка. Президенты успели провести только короткую открытую встречу для прессы в Овальном кабинете.

Во время нее Трамп повысил голос на Зеленского и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Это произошло после того, как украинский лидер выразил сомнение в том, что усилия республиканца по достижению соглашения с Россией приведут к прочному миру.

В ответ Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и в слабой позиции для подобных споров. После этого встречу пришлось прервать.

Как уточнил источник агентства Reuters в администрации президента США соглашение о минералах, которые должны были подписать Трамп и Зеленский, подписано не было. Встреча Трампа и Зеленского закончилась досрочно, президент Украины покинул Белый дом. По словам собеседника агентства, американский лидер не исключает соглашение с украинским президентом, но тогда, когда Киев будет готов к конструктивному разговору.