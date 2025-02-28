Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский 28 февраля встретились в Белом доме для переговоров, в ходе которых, как предполагалось, будет подписано двустороннее экономическое соглашение о полезных ископаемых.

При встрече Трамп заявил Зеленскому, что украинские солдаты проявили невероятную храбрость, и рассказал об экономическом соглашении между двумя странами. «Это большое обязательство со стороны США», — сказал американский президент, добавив, что у Штатов мало редкоземельных минералов, которые в изобилии имеются на Украине.

Зеленский со своей стороны порассуждал о перспективах экспорта сжиженного природного газа в Европу, но мягко выразил несогласие, когда Трамп повторил свое заявление о том, что Европа «сделала гораздо меньше», чем США, для поддержки Украины в борьбе с Россией.

Зеленский также заявил своему американскому коллеге, что обещаниям президента России Владимира Путина нельзя доверять, назвал российского лидера «убийцей и террористом» и призвал не идти с ним «ни на какие компромиссы». Трамп ответил, что Путин не нарушал соглашений с ним. «Вы должны быть более благодарными», — призвал он украинского лидера, обвинив его в том, что он «играет в азартные игры с Третьей мировой войной».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и сам Трамп назвали поведение Зеленского в Овальном кабинете «неуважительным» — в том числе из-за того, что он устроил «дебаты» с американским коллегой в присутствии журналистов. «Вы хоть раз сказали “Спасибо”?» — спросил Вэнс президента Украины.

Среди корреспондентов, присутствовавших при этом, оказался представитель ТАСС, который, как заявила пресс-служба Белого дома, попал туда по ошибке. Личный пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт вывела его из помещения.

Кроме того, в ходе встречи Трамп заявил, что без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели, возможно даже раньше.

За время переговоров в присутствии журналистов Трамп несколько раз повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Это произошло после того, как украинский лидер выразил сомнение в том, что усилия республиканца по достижению соглашения с Россией приведут к прочному миру.

Спор начался с того, что Зеленский заявил о необходимости предоставить Киеву гарантии безопасности и включить его в переговорный процесс. По словам украинского президента, его страна никогда не согласится на простое прекращение огня, так как Россия, по его словам, нарушала предыдущие договоренности. Зеленский отметил, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно для обеспечения безопасности Украины.

«Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт», — заявил в ответ американский лидер.

Как сообщает Reuters, в итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. При этом Bild пишет, что Трамп выгнал украинского лидера. Пресс-конференция президентов по итогам переговоров отменена, а подписание соглашения о ресурсах между Киевом и Вашингтоном отложено.