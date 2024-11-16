Избранный президент Дональд Трамп назначил 27-летнюю Каролин Ливитт — пресс-секретаря своей предвыборной кампании — на должность пресс-секретаря Белого дома, передает Associated Press (АР). Она станет самым молодым сотрудником на этом посту за всю историю США. Ранее этот возрастной рекорд принадлежал 29-летнему Рональду Циглеру, который возглавил пресс-службу Белого дома в 1969 году при администрации Ричарда Никсона.

«Кэролайн Ливитт проделала феноменальную работу в качестве национального пресс-секретаря в моей исторической кампании, и я рад объявить, что она будет работать пресс-секретарем Белого дома», — сказал Трамп в своем заявлении о ее назначении. Он отметил, что его сотрудница умная и жесткая, а также успела доказать свои высокоэффективные способности в коммуникационной сфере.

«Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы делаем Америку снова великой», — подытожил избранный президент США. Ливитт ответила ему в соцсети Х (бывший Twitter): «Спасибо, президент Трамп, за веру в меня. Я польщена».

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Пресс-секретарь Белого дома обычно является публичным лицом администрации и традиционно проводит ежедневные брифинги для пресс-корпуса. Трамп нарушил эти нормы на первом президентском сроке, когда предпочел сам быть своим собственным главным спикером. В период его президентства в 2017-2021 годах сменились четыре пресс-секретаря, но политик часто предпочитал взаимодействовать с общественностью напрямую — на митингах, в социальных сетях и на своих брифингах.

На пресс-конференции в августе 2023 года Трампа спросили, будут ли у него регулярные пресс-конференции в его новой администрации в случае победы на выборах. Он сказал журналистам: «Я предоставлю вам полный доступ, и у вас будет много пресс-конференций».

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Ливитт, уроженка Нью-Гэмпшира, считается убежденной сторонницей Трампа, которая всегда готова выступить перед камерой, отмечает АР. Она быстро реагирует и агрессивно защищает республиканца в телевизионных интервью. Она работала пресс-секретарем MAGA Inc. — политического комитета, поддерживающего Трампа, — прежде чем присоединиться к его кампании 2024 года.

В 2022 году она баллотировалась в Конгресс в Нью-Гэмпшире, выиграв 10-процентные республиканские праймериз, прежде чем проиграть действующему демократу-представителю Крису Паппасу. Во время первого срока Трампа Ливитт работала в пресс-службе Белого дома. Затем она стала директором по связям с общественностью республиканской палаты представителей Нью-Йорка Элиз Стефаник, которую Трамп назначил своим послом США в ООН.

Первые пресс-секретари Трампа, Шон Спайсер и Сара Хакаби Сандерс, были известны своими конфликтами с журналистами. Другая, Стефани Гришэм, никогда не проводила брифинги. Ее преемница Кейли Макинани часто читала нотации новостным СМИ во время своих выступлений в пресс-зале Белого дома.