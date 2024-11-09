Новой главой аппарата Белого дома при президенте Дональде Трампе станет «архитектор его политического возвращения» к власти — Сьюзи Уайлс, руководившая предвыборной кампанией кандидата-республиканца. О том, кто она такая и чего от нее ждать, рассказывает CNN.

Телеканал называет 67-летнюю Уайлз «недооцененной, но грозной силой», которая специализируется на тайном влиянии и конфиденциальных решениях. Статус главы аппарата Белого дома закрепит за ней роль самого доверенного советника президента. Она станет первой женщиной, когда-либо занимавшей этот пост.

«Любит печь и оставаться в тени»

На первый взгляд, отмечает CNN, Уайлз кажется совершенно несоответствующей своему историческому назначению: «Бабушка и любительница собак, она любит печь и наблюдать за птицами». На публике она предпочитает носить очки-авиаторы с поляризованными линзами, которые не снимает даже во время разговоров с людьми.

«Сьюзи — жесткая, умная, инновационная, ею все восхищаются и ее уважают. Она продолжит неустанно работать, чтобы снова сделать Америку великой. Сьюзи любит оставаться в тени», — сказал Трамп в среду, когда пригласил ее выступить на своей вечеринке по случаю победы в Уэст-Палм-Бич. Она отказалась и передала микрофон менеджеру кампании Крису ЛаСивите.

Однако, несмотря на подчеркнутую сдержанность и незаметность, Уайлз «компетентна, приветлива, уважаема и внушает страх — а это мощное сочетание в мире Трампа», пишет CNN. Близкие к ней люди предполагают, что успешность ее взаимодействия с политиком заключается в сбалансированном подходе: она не предпринимает попыток его сдерживать, но знает, когда надо дать отпор.

«Ледяная дева», лоббирующая табак

Трамп дал Уайлз прозвище «Ледяная дева». «Все люди вокруг него, нравится им Сьюзи или нет, сходятся во мнении, что она не создает проблем», — заявил в 2022 году телеканалу CNN бывший чиновник администрации Трампа Майкл Капуто.

При этом Уайлз известна своими теплыми отношениями со многими демократами и готовностью к сотрудничеству с прессой.

«Она блестящая, жесткая, стратегичная. Она хорошо послужит стране», — написал в четверг в соцсети X демократ из Флориды Джаред Московиц.

Долгие годы Уайлз работала лоббистом в округе Колумбия и за это время успела досконально изучить внутренние механизмы работы правительства. В четверг вечером она все еще числилась сопредседателем офисов национальной лоббистской фирмы Mercury во Флориде и Вашингтоне.

По данным базы данных Open Secrets — некоммерческой организации, осуществляющей надзор за деятельностью правительства, — в 2023 году Уайлз представляла в Mercury дочернюю компанию табачной компании Swisher International.

Ранее она работала в лоббистской фирме Ballard Partners, имеющей тесные связи с аппаратом Трампа по сбору средств. Среди ее клиентов были автопроизводитель General Motors и оборонный подрядчик Total Military Management, а также группа по защите интересов финансируемой из ископаемого топлива энергетической отрасли и Ассоциация детских больниц.

Гарантии особых полномочий

Уайлз приписывают руководство третьей предвыборной кампанией Трампа, которую называют «самой дисциплинированной и стратегически продуманной» из всех — в том числе и за счет того, что его команде «удалось держать на расстоянии многие маргинальные голоса в его орбите».

На протяжении большей части кампании Уайлз играла важную, но неблагодарную роль — контролировала полетный лист частного самолета Трампа и часто выступала в качестве привратника, когда бывший президент не хотел сам отказывать людям.

Однако, по словам источника, близкого к Трампу, прежде чем согласиться на эту роль, Уайлс потребовала от избранного президента гарантий в том, что у нее будет больше полномочий, чем у ее предшественников, и в контроле доступа в Овальный кабинет.

Неблагодарная работа

Во время первого срока Трампа начальники штабов постоянно сталкивались с трудностями, поскольку неофициальные советники, члены семьи и другие внешние влияния боролись за «доступ к телу» президента. Склонность Трампа поддаваться влиянию последнего человека, с которым он говорил, — хорошо известная в его ближайшем окружении особенность — сделала поддержание порядка в Западном крыле особенно сложным для его главных помощников, отмечает CNN.

На предыдущем сроке Трамп сменил четырех начальников аппарата Белого дома, и дольше всего из них продержался Джон Келли — а удавалось ему это всего лишь на протяжении 17 месяцев. Первым занявший эту должность при Трампе Райнс Прибус однажды сказал о хаосе, поглотившем раннюю администрацию: «Возьмите все, что вы слышали, и умножьте на 50».

Келли, разочарованный увольнением, которое стало результатом неоднократных столкновений с Трампом, потом дал ряд интервью, в которых назвал своего бывшего босса фашистом. Мик Малвани, сменивший Келли, отказался поддержать Трампа в его последней кампании.

Последний глава администрации Белого дома при Трампе Марк Медоуз был вынужден дать показания перед федеральным большим жюри в ходе расследования спецпрокурора по факту обращения бывшего президента с секретными документами и его попыток отменить итоги выборов 2020 года. Комиссия Палаты представителей, расследовавшая нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, проголосовала за то, чтобы обвинить Медоуза в неуважении к суду за отказ встретиться с ними, но Минюст отказался это сделать.

Карьера в политике

Уайлз — дочь ныне покойного спортивного комментатора НФЛ Пэта Саммеролла. Впервые она занялась политикой в качестве помощницы бывшего товарища своего отца по команде New York Giants — республиканца Джека Кемпа.

Впоследствии Уайлз работала в президентской кампании Рональда Рейгана 1980 года и вошла с ним в Белый дом. Она консультировала нескольких мэров в Джексонвилле, где создала авторитетную консалтинговую фирму. Продвинув неизвестного бизнесмена Рикка Скотта в губернаторы Флориды в 2010 году, она руководила недолгой президентской кампанией экс-губернатора Юты Джона Хантсмена, а после его выхода из гонки переключилась на поддержку Митта Ромни.

С Трампом Уайлз познакомилась в 2015 году в его небоскребе на Манхэттене. Встреча была организована ее тогдашним боссом — лоббистом и сборщиком средств Брайаном Баллардом. Когда Уайлз присоединилась к предвыборному штабу Трампа, это вызвало шок во всем политическом истеблишменте Флориды, который на праймериз Республиканской партии поддерживал в основном уроженцев штата — Джеба Буша и Марка Рубио.

«Пока-пока»

Непостоянная манера поведения Трампа не всегда сочеталась с профессиональным стилем Уайлз. В последние недели гонки 2016 года он обрушился на Уайлз на позднем ночном совещании, обвинив ее в результатах опросов, предсказавших ему поражение во Флориде. Как утверждает CNN, тогда Уайлз подумывала об уходе. «По ее словам, с ней никогда в жизни не разговаривали таким образом», — рассказал в 2022 году телеканалу осведомленный источник.

Тем не менее, во Флориде Трамп выиграл, и эта победа принесла Уайлз репутацию «оракула Солнечного штата». Два года спустя он отправил ее спасать утопающую кампанию своего кандидата на пост губернатора Флориды Рона ДеСантиса, и она успешно привела его к победе, хоть и с небольшим перевесом в голосах.

Однако ДеСантис в конечном итоге перестал доверять Уайлз и в частном порядке обвинил ее в фаворитизме по отношению к клиентам ее лоббистской фирмы. В 2019 году ее вытеснили из политического окружения губернатора Флориды, и тот призвал Трампа сделать то же самое. Трамп встал на сторону ДеСантиса и исключил Уайлз из своей команды, когда пытался переизбираться на президентский пост.

Когда в 2024 году Де Сантис снялся с президентских выборов, Уайлз в тот же день написала ему «Пока-пока», хотя вообще практически никогда не проявляет активности в соцсетях.

Рецепт победы

Испугавшись утраты своих позиций во Флориде, Трамп не только вернул Уайлз в свою команду, но и предоставил ей практически неограниченную свободу действий, чтобы она могла вести кампанию в штате, как считает нужным. В последние месяцы перед выборами она и политический стратег Джеймс Блэр курировали инновационную операцию, направленную на поиск новых сторонников Трампа в сообществах, традиционно равнодушных к республиканцам и избирательной активности в целом.

Опробовав эту новую стратегию, Уайлз и Блэр применили ее ко всем колеблющимся штатам, благодаря чему Трампу удалось одержать убедительную победу за счет коллегии выборщиков. На протяжении всей предвыборной гонки Уайлз постоянно находилась рядом с Трампом, сопровождая его практически в каждом пункте плана кампании, но при этом оставалась вне поля зрения до последней недели.

Когда бизнесмен Марк Кьюбан сказал «The View», что Трамп избегает «сильных, умных женщин», республиканцы возмутились, напомнив об Уайлз. Сенатор от Флориды Марко Рубио написал в социальных сетях: «Президент Трамп выбрал сильную, умную женщину на должность главы аппарата Белого дома».