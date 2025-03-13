Прекращение огня на Украине было бы выгодно России, но для нее также есть «много минусов», цитирует Reuters президента США Дональда Трампа. Он также выразил надежду, что Москва примет предложение о 30-дневном перемирии.

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать… Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что получил некоторые «позитивные сообщения» на этот счет, но они, по его словам, «ничего не значат», так как ситуация «очень серьезная».

Отвечая на вопрос о выгоде для Москвы от предложения о прекращении огня, пресс-секретарь президента России призвал дождаться конкретики.

Переговоры в Джидде между украинской и американской делегациями прошли 11 марта. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в них не участвовали. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил по итогам встречи, что Киев готов принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, если на такой же шаг согласится Россия.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что план договоренностей будет передан России по разным каналам. Трамп на вопрос о том, насколько близко такое соглашение, выразил надежду, что «все закончится в ближайшие несколько дней».

Позже Bloomberg со ссылкой источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Путин, вероятно, попытается оттянуть договоренность о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить Москве максимально выгодные условия. По словам собеседника издания, президент России в конечном итоге согласится на перемирие с Украиной, но прежде он якобы хочет убедиться, что его собственные условия войдут в соглашение.