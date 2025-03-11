Россия и США проведут встречи по Украине «сегодня или завтра». Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп после того, как Киев одобрил предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии на переговорах в Саудовской Аравии.

«Мы собираемся встретиться с [представителями] России позже сегодня или завтра», — цитирует президента США агентство Reuters.

Трамп также выразил надежду, что Москва согласится с планом прекращения огня, предложенным американской стороной украинским представителям.

Президент США также сказал, что снова пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Предыдущая встреча двух лидеров в Овальном кабинете завершилась публичной перепалкой. Зеленский покинул Вашингтон, так и не подписав соглашение по минеральным ресурсам с Соединенными Штатами.

Кроме того, Трамп допустил, что уже на текущей неделе может состояться его второй разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что мы поговорим с Путиным на этой неделе. Я надеюсь, что полное прекращение огня наступит в течение нескольких дней», — сказал он.

По мнению американского президента, согласие российского лидера на прекращение огня, на которое рассчитывает Трамп, ознаменует собой «75% пути» к урегулированию украинского конфликта.

Советник американского президента Майк Уолтц после состоявшихся в Саудовской Аравии контактов представителями США и Украины заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с Москвой, чтобы обсудить результаты переговоров и прекращение огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что Москва не исключает контакты с представителями США в течение ближайших дней.