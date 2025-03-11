Украина готова на выдвинутое США в ходе переговоров в Саудовской Аравии предложение установить режим полного прекращения огня на 30 дней по всей линии фронта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

При этом он отметил, что полное прекращение огня на 30 суток станет возможным при условии согласия России.

«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что убедить Москву пойти на прекращение огня должен Вашингтон.

Зеленский рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина выступила с предложением о прекращении огня в небе и на море. Однако американская сторона предложила пойти «сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта».

«Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг. США должны убедить Россию сделать это. Настало время для полной правды», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что «важным элементом» переговоров в Джидде была готовность Вашингтона возобновить оборонную помощь Украине, а также обмен разведданными.

О том, что Украина принимает предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, вечером 11 марта сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии. По его словам, речь идет о «немедленном» и «временном» прекращении огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как передает Reuters, переговоры украинской и американской делегаций также прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он выразил надежду на то, что Россия согласится на прекращение огня, а также анонсировал переговоры Вашингтона и Москвы по Украине 11 или 12 марта. Американский лидер также сообщил о готовности вновь пригласить Владимира Зеленского в Белый дом.