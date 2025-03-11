Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, если на такой же шаг согласится Россия. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии.

США при этом отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.

«Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира. Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Делегации США и Украины также также обсудили важность обмена военнопленными, освобождения удерживаемых гражданских лиц и возвращение украинских детей.

«Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу», — сообщается в пресс-релизе.

Обе делегации также согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения «устойчивого мира», обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины.

Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить всеобъемлющее соглашение о разработке редкоземельных ресурсов, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать ей долгосрочное процветание и безопасность».

Как сообщает Reuters, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц по окончанию переговоров в Саудовской Аравии заявил, что делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения» по завершению конфликта.

По его словам, на переговорах обсуждались долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Уолтц отметил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с представителями России.

Госсекретарь США Марко Рубио Марко Рубио позитивно оценил прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с украинской делегацией. Он заявил, что теперь «мяч» по мирным переговорам находится «на стороне России».

Он отметил, что США надеются на то, что Россия примет предложение о прекращении огня на Украине. Вашингтон ждет положительного ответа Москвы «как можно скорее», сказал он.

По словам Рубио, США дали понять Киеву, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение, но главное — добиться мира на Украине, а вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров о прекращении украинского конфликта.