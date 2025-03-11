В Саудовской Аравии завершились переговоры между американской и украинской делегациями, продолжавшиеся около семи часов. Это первая встреча представителей Киева и Вашингтона на высшем уровне после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в конце февраля. О чем говорили стороны — в материале RTVI.

Какие договоренности были достигнуты на переговорах в Саудовской Аравии — читайте здесь.

Встреча проходила в отеле Ritz-Carlton в городе Джидда. Украинскую сторону представляли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский тоже прибыл в Джидду, но не участвовал в переговорах. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который участвовал в февральских российско-американских переговорах в Эр-Рияде, отсутствовал на встрече в Джидде, пишет Times. Издание предположило, что его «используют в качестве основного канала связи между США и Россией».

Американские СМИ утверждают, что Уиткофф вскоре планирует приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эти сообщения, но пообещал «своевременно проинформировать» о возможном визите Уиткоффа.

Первый раунд переговоров в Джидде был посвящен возможности прекращения боевых действий в небе и на море, а также соглашению о полезных ископаемых, утверждает издание «Суспільне» со ссылкой на источник. Переговоры проходили «нормально, обсуждено много вопросов», сообщает AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Предположительно украинская сторона предложила план частичного прекращение огня, в рамках которого Киев и Москва должны прекратить атаки беспилотников и ракет большой дальности, атаки на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, а также военныхе действия в Черном море, пишет The Financial Times (FT). По итогам встречи стороны выступят с совместным заявлением. Продлевать переговоры на второй день не планируется.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что в США «очень оптимистично настроены», а день переговоров «может много значить для всех людей в мире». Она также не исключила, что по итогам встречи могут появиться «фантастические новости для человечества».

«Решающее значение»: подробности переговоров

Переговоры в Джидде ― первая встреча представителей США и Украины на высшем уровне после перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме в конце февраля. Неназванный участник украинской делегации рассказал The New York Times (NYT), что в выходные французские и британские чиновники инструктировали представителей Киева, как разговаривать с американцами.

The Washington Post (WP) обращает внимание, что после критики дресс-кода Зеленского на встрече с Трампом Андрей Ермак сменил привычную для украинских чиновников одежду в стиле милитари и надел на переговоры в Джидде костюм с галстуком.

Марко Рубио перед встречей заявил, что США хотели бы получить более подробную информацию о позиции Киева и о том, на какие возможные уступки Украина готова пойти ради мирного соглашения. Госсекретарь также выразил надежду, что переговоры помогут преодолеть паузу в оказании помощи Украине со стороны США. Рубио подчеркнул, что поведение украинской стороны «будет иметь решающее значение».

«Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и русские должны пойти на трудные шаги, чтобы прекратить этот конфликт или, по крайней мере, каким-то образом приостановить его», — сказал Рубио.

Глава киевской делегации Андрей Ермак сообщил, что Киев хочет провести «очень конструктивный, глубокий, дружеский, партнерский разговор». Он отметил, что украинская сторона открыта для любого диалога по урегулированию, но подчеркнул важность гарантий безопасности.

В колонке для The Guardian, опубликованной в день переговоров, Ермак выразил мнение, что прекращение огня на Украине не может быть достигнуто «только дипломатическими жестами». Тремя главными условиями прочного мира он назвал предоставление Киеву гарантий безопасности, усиление европейских санкций против России и взятие под контроль замороженных российских активов, чтобы «обеспечить постоянную и усиленную поддержку Украины».

NYT отмечает, что у США, Украины и России «очень разные представления» о том, как должно выглядеть прекращение огня. Украина предлагает объявить перемирие в воздухе и на море, но требует, чтобы сначала ей предоставили гарантии безопасности. США настаивают на немедленном всеобъемлющем прекращении огня. Россия «дала понять, что хочет собственных уступок» прежде чем прекратить боевые действия, пишет газета.

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев рассматривает встречу в Джидде как «отличную возможность для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства». Уолтц в перерыве между раундами переговоров сказал журналистам, что участники «продвигаются», но не привел подробностей.