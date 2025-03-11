Взаимодействие между Россией и США идет довольно интенсивно. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о возможном визите в Москву спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

«Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно», — сказала Захарова.

Представитель МИД России добавила, что будет держать в курсе по мере развития событий.

Журналистка Bloomberg Эннмари Хордерн написала в соцсети Х, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с российским президентом. Она не уточнила когда может состояться предполагаемый визит.

Как сообщал корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, спецпосланник Трампа планирует встретиться с российским президентом в четверг, 13 марта. Журналист отметил, что «все еще может измениться».

Накануне Захарова заявила, что новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что контакты Москвы и Вашингтона не планировались на этой неделе.