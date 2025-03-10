Новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее о возможности таких переговоров сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Не планируется, — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. — Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало».

О том, что контакты России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планировались, также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не могу [подтвердить информацию CNN]. Это не так», — сказал представитель Кремля.

Источники CNN ранее сообщили, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа планируют на этой неделе встретиться в Саудовской Аравии с российской делегацией. Как утверждается, встреча должна пройти отдельно от переговоров с украинскими представителями. Состав участников предполагаемых переговоров собеседник CNN не привел.

11 марта в Саудовской Аравии должны встретиться представители США и Украины. Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что делегации из Вашингтона и Киева обсудят основы сделки по урегулированию конфликта на Украине, в том числе первоначальное прекращение огня.

Журналист телеканала Fox News писала в соцсети X, что в Эр-Рияд со стороны США отправится делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио, советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и Стивеном Уиткоффом. Украинскую делегацию в числе прочих представит глава офиса президента Украины Андрей Ермак.