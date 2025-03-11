Атака украинских дронов на Москву и Подмосковье — это «дополнительный сигнал» президенту России Владимиру Путину о том, что он «должен быть заинтересован» в прекращении огня с воздуха. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он так же должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно», — пояснил Коваленко в ролике, опубликованном на его ютуб-канале.

Глава СНБО подчеркнул, что украинские дроны в ночь на 11 марта совершили «самый большой в истории» налет на Москву и Подмосковье. Он подчеркнул, что такая ситуация разворачивается на фоне переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал шантажом заявление СНБО Украины.

«Это все происходит на фоне того, как идет наступление на всех фронтах и Украина терпит большое поражение. Мы знаем, что через несколько дней будет полное освобождение, уже 80 процентов оккупированной территории освобождено. Если оставшиеся бойцы ВСУ не убегут, то они там и останутся. А сегодня это просто шантаж», — сказал он.

По данным Минобороны, в ночь на 11 марта над российскими регионами сбили 337 украинских дронов, из них 91 — над Московской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА на столицу. По его словам, на подлете к городу было сбито 74 дрона. СК возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

В результате атаки три человека погибли, все они были сотрудниками производственного комплекса и распределительного центра компании «Мираторг» в Домодедово. Еще 18 человек пострадали. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отмечает, что одна из получивших ранение находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. Состояние остальных оценивается как средней и легкой степени тяжести.