Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) по факту массированной атаки Московской области беспилотниками утром 11 марта. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба, — заявила она.

В ведомстве отметили, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства.

Генпрокурор Игорь Краснов также поручил установить контроль за оказанием помощи регионам, пострадавшим от атаки беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку БПЛА на Москву в ночь на 11 марта самой массированной. Он уточнил, что всего было сбито 74 дрона.

По данным Минобороны, за ночь и утро 11 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 украинских дрона, 91 из них — над территорией Московской области. Атака стала самой масштабной с начала военной операции на Украине.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при атаке дронов погиб один человек. Позже он уточнил, что пострадали двое мужчин в Домодедово, женщина в деревне Котляково, в Видном были легко ранены пятеро взрослых и четырехлетний ребенок. Еще пятеро в Раменском, по словам главы региона, обратились к врачам из-за стресса от атак.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал, что во время рекордной атаки БПЛА на Россию в ночь на 11 марта больше всего дронов — 126 — сбили над Курской областью. Он уточнил, что жертв и пострадавших нет.