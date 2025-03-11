Во время рекордной атаки БПЛА на Россию в ночь на 11 марта больше всего дронов — 126 — сбили над Курской областью, говорится в сообщении Минобороны. Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 337 беспилотников.

Атаку на Курскую область прокомментировал врио главы региона Александр Хинштейн. Он отчитался, что жертв и пострадавших нет. В результате падения обломков повреждения получили восемь частных домов в Курске: осколками выбиты стекла, посечена кровля, стены. Также повреждены четыре автомобиля.

Хинштейн заверил, что местные власти помогут с восстановлением поврежденных объектов.

«В ближайшее время приступим к установке новых оконных проемов, устранению всех повреждений. Дал поручение и.о. главе города лично объехать все пострадавшие дома, собрать потребности жителей. Ситуацию держу на личном контроле», — говорится в сообщении врио главы региона.

Курская АЭС после массированной атаки беспилотников работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.

Согласно сообщению Минобороны, всего в ночь на 11 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 337 беспилотников. Помимо Курской области, 91 дрон сбили над территорией Московской области, 38 беспилотников — над Брянской областью, 25 — над Белгородской областью, 22 — над Рязанской областью, 10 — над Калужской областью, восемь — над Липецкой областью, восемь — над Орловской областью, шесть — над Воронежской областью и три — над территорией Нижегородской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку БПЛА на Москву в ночь на 11 марта самой массированной. В Подмосковье погиб один человек, еще три получили ранения. Обломки беспилотников повредили дома в нескольких городах Подмосковья. По данным телеграм-канала Baza, в результате пострадали по меньшей мере 20 человек,