Утром 11 марта средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву, общее их число достигло 73, пишет в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев позже уточнил, что при атаке дронов погиб один человек, еще три получили ранения.

«Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям). Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе», — сказано в сообщении Воробьева.

Он также уточнил, что из поврежденных зданий были эвакуированы 12 человек, включая 3 детей.

«Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — написал Воробьев.

По его словам, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

До этого Собянин писал об отражении атаки 65 беспилотников. По его словам, была «незначительно повреждена кровля дома» на Домодедовской улице. Также часть дронов были сбиты в городских округах Раменское и Домодедово.

Как пишет SHOT, повреждения получили несколько домов в подмосковном Сапроново, Видном и Домодедово. Власти пока не подтвердили эти данные.

По данным Baza, после атаки БПЛА начался крупный пожар на парковке сотрудников «Мираторга» в Домодедово. Эту информацию подтвердила глава города Евгения Хрусталева.

«На месте работают спасатели. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели», — написала она в телеграм-канале.

Кроме того, нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область, добавила Хрусталева.

Во всех столичных аэропортах введены временные ограничения на работу: Домодедово, Жуковский, Шереметьево, Внуково. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

Последний раз Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников 24 января. Тогда БПЛА сбили в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы.