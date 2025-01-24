В ночь на 24 января беспилотники были уничтожены над 13 регионами России, всего ликвидирован 121 БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны. Работу приостановили шесть аэропортов.

По данным ведомства, в течение прошедшей ночи над территорией России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили:

37 БПЛА — над Брянской областью,

20 БПЛА — над Рязанской областью,

17 БПЛА — над Курской областью,

17 БПЛА — над Саратовской областью,

семь БПЛА — над Ростовской областью,

шесть БПЛА — над Московской областью,

шесть БПЛА — над Белгородской областью,

три БПЛА — над Воронежской областью,

два БПЛА — над Тульской областью,

два БПЛА — над Орловской областью,

два БПЛА — над Липецкой областью,

один БПЛА — над Крымом,

один БПЛА — над Москвой.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале, что шесть аэропортов временно приостановили прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Позже Кореняко сообщил о приостановке работы аэропорта Уфы.

В Татарстане, Самарской и Саратовской областях сейчас действует опасность атаки беспилотников.

Кроме указанных аэропортов ограничения также вводились в столичных Внуково, Домодедово и Жуковском. В двух последних они действовали около двух часов, во Внуково — меньше часа.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации дрона. По его словам, предварительно пострадавших и повреждений нет.

Об уничтожении семи БПЛА писал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено 7 БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах», — говорится в сообщении главы региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отмечал, что силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько дронов в одном из городских округов региона. При этом, по его словам, при падении обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление нескольких квартир.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на пятницу беспилотники были сбиты в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе столицы.

Об атаке дронов также сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА», — писал он в телеграм-канале.

По данным Дрозденко, жертв и разрушений нет, на месте падения обломков работают оперативные службы.