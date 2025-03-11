В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппарата, 91 их них был ликвидирован над территорией Московской области, сообщает пресс-служба Минобороны

Кроме того, 126 дронов сбили на Курской областью, 38 беспилотников — над Брянской областью, 25— над Белгородской областью, 22 — над Рязанской областью, 10 — над Калужской областью, восемь — над Липецкой областью, восемь — над Орловской областью, шесть — над Воронежской областью и три — над территорией Нижегородской области.

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