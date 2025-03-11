Силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу», — написал он.

Ранее Собянин сообщил, что утром 11 марта было сбито 73 дрона. Позже он сообщил об еще одном сбитом БПЛА. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.

По данным Минобороны, за ночь и утро 11 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 украинских дрона, 91 из них — над территорией Московской области. Атака стала самой масштабной с начала военной операции на Украине.

При атаке дронов на Подмосковье погиб один человек, еще три получили ранения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Погибшим оказался сотрудник дистрибьютерского центра «Мираторга» в Домодедово.

Обломки БПЛА повредили дома в нескольких городах Подмосковья — в Видном за медпомощью обратились пять человек, в Раменском пострадали шестеро, включая четырехлетнего ребенка, в Люберцах пострадавших и значительных повреждений нет.