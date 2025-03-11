Скончался третий мужчина, пострадавший при атаке беспилотников в Московской области. Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли», — написала она в телеграм-канале.

Глава города выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Мы потрясены и скорбим вместе с вами! Окажем всю необходимую помощь семьям», — добавила Хрусталева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что 43-летний мужчина умер в Домодедовской больнице, он также работал в компании «Мираторг».

«Он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками. Врачи до последнего боролись за его жизнь. У мужчины остались жена и 5-летний сын. Приношу искренние соболезнования. Мы обязательно позаботимся о семье», — написал глава региона в телеграм-канале.

По данным Минобороны, в ночь на 11 марта над российскими регионами сбили 337 украинских дронов, из них 91 — над Московской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА на столицу. По его словам, на подлете к городу было сбито 74 аппаратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Шестеро человек госпитализированы, включая одного ребенка. По словам Кузнецова, одна из пострадавших находлся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. Состояние остальных оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Изначально сообщалось об одном погибшем — 38-летнем мужчине, который работал охранником на парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в Домодедово. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больнице в Видном скончался 50-летний мужчина.