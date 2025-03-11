Президент России Владимиру Путину доложено об атаке беспилотников на Московский регион, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Киев бьет по жилым домам, а Россия бьет по военным целям. Он подчеркнул, что не знает, почему атака БПЛА на Москву произошла сегодня. «Спросите у киевского режима»,— ответил Песков.

Также пресс-секретарь похвалил работу российских сил ПВО, отметив их хорошую работу во время отражения атаки.

«Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», — добавил Песков.

По данным Минобороны, в ночь на 11 марта над российскими регионами сбили 337 украинских дронов, из них 91 — над Московской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА на столицу. По его словам, на подлете к городу было сбито 74 аппаратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Шестеро человек госпитализированы, включая одного ребенка. По словам Кузнецова, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. Состояние остальных оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Изначально сообщалось об одном погибшем в результате атаки беспилотников — 38-летнем мужчине, который работал охранником на парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в Домодедово. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больнице в Видном скончался 50-летний мужчина.

Семьям погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей, добавил Воробьев. Раненые также получат выплату в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. в зависимости от тяжести травм.