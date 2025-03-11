В ночь на 11 марта Россия подверглась масштабной атаке беспилотников. По данным Минобороны, над регионами было сбито более 330 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака на столичный регион была самой массированной. Военные блогеры, депутаты и МИД связали налет с несколькими событиями: неудачами ВСУ в Курской области, предстоящими переговорами между Киевом и США в Саудовской Аравии, а также с визитом в Москву генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов — RTVI

Массированная атака дронов связана как с визитом в Москву генсенка ОБСЕ, так и с переговорами в Саудовской Аравии и в целом с переговорным процессом. Они [ВСУ] пытаются показать, что они что-то могут, но они могут воевать только с мирным жителями, с детьми, с женщинами, стариками, как обычные фашисты. Поэтому их надо уничтожать и выполнять задачи, которые поставил наш президент. Решение будет принимать, естественно, наш верховный главнокомандующий. Я полагаю, что можно и запустить «Орешник», тоже не будет лишним.

«Орешник» — новейшая российская гиперзвуковая баллистическая ракета. Президент России Владимир Путин впервые рассказал о ее применении в ноябре 2024 года. Он назвал создание этого комплекса историческим событием для российской ракетно-космической отрасли, в которой «ничего подобного никогда не происходило». По степени разрушительности удар «Орешником» сравним с падением метеорита, говорил Путин. Президент отмечал, что Россия при необходимости в любой момент может применить «Орешник», но не спешит этого делать, поскольку «это оружие мощное, предназначено для решения определенных задач», а его арсенал пока невелик.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик

Киев ошибочно считает, что Москва — это болевая точка России и если на нее нажать, то можно улучшить переговорный фон. Киевский режим почему-то думает, что террор в отношении мирных москвичей будет рычагом влияния на российскую политику. <…> Наша столица пережила в разные годы страшные теракты, видала немало горя, но нацистов били, бьем и будем бить. А те рыдающие в Киеве политики видимо забыли, что Москва слезам не верит.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев

Киев бьет по Москве, чтобы вызвать резонанс. Очевидно, что так ведут себя от бессилия. Пытаются перекрыть такими инфоповодами неудачи ВСУ в Курской области. <…> Кроме этого, перед сегодняшней встречей в Саудовской Аравии Зеленский хотел такими ударами по Москве придать веса своему предложению по перемирию только в воздухе и воде.

Философ Александр Дугин

Утренняя атака БПЛА на Москву — самая крупная за всю историю СВО — напоминает: Россия в войне. В ней мы обязательно победим, но она ведется не сама собой. Ее ведем мы. Мы все. <…> Мирная жизнь и мое дело сторона — хрупкая иллюзия. Вопрос лишь о том, на чьей ты стороне. Если на правильной, на нашей, то и не стоит удивляться, что враг нас атакует. <…> И надо сделать все зависящее лично от тебя, чтобы его победить. Ну а если ты на стороне врага (не на нашей, значит, на его), то расплата настигнет и тебя. Как бы ты ни прятался.

Смысл этой самой массовой БПЛА-атаки на московский регион именно 11 марта понятен — сегодня начинаются переговоры в Саудовской Аравии, и Украина будет пытаться продавливать совершенно невыгодное для России «перемирие на воздухе и на море». Налет призван показать, что такое решение будет якобы выгодно всем сторонам. Ход, прямолинейный до тупости.

Политолог Михаил Виноградов

Каждый раз после больших атак беспилотников идет обсуждение «Почему именно сейчас?» Тут же находятся смыслы и месседжи, показывающие, что вчера рано, а завтра поздно. А через несколько дней атаки привычно исчезают из памяти. Если не гуглить, никто не вспомнит ни даты (кроме самых первых ударов весной 23-го), ни тем более телеграм-предположения о мотивах.

Если обратиться к истории последних трех лет, то мы обнаружим, что каждый раз, когда ВСУ теряли территории, они устраивали кровавую провокацию. В виде самоубийственной пиар-вылазки, какой-то постановочной съемки или же — как сегодня — удара беспилотниками.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков

Кто в теме с 2014 года, подтвердит: как только у ВСУ начинаются крупные неприятности на фронте, они тут же получают приказ бить по нашему мирному населению, плевать куда, лишь бы трупов было побольше. Я к чему: мы их (ВСУ) обязательно будем бить, чем дальше, тем больнее. И мы должны быть готовы к самым извращенным атакам мирных городов.

В комментариях уже вспомнили, что согласно новой «Ядерной доктрине» России, такие действия могут стать причиной применения ядерного оружия. Киев делает это на фоне успехов Армии России в Курской области и переговоров Зеленского с американцами.

Военный блогер Юрий Подоляка

Судя по всему, это акт отчаяния. Желание хоть как-то подсластить горькую пилюлю поражения в Курской области. Где противника уже очевидно ожидает полный разгром, с высокой долей вероятности нашего дальнейшего захода в Сумскую область.

Военный волонтер Роман Алехин

Пора «Орешник»? <…> Да, здесь на фронте мы продолжим планово, а иногда и вне плана, крушить врага, но воодушевиться видом «Орешника», карающего противника с небес, очень хочется.

Политолог Сергей Марков

Планы Украины на 2025 год — [производство] 4,5 миллиона БПЛА. Если будет перемирие, а потом через год опять война, то на Россию каждый день будут лететь несколько тысяч БПЛА ВСУ. Это ясно говорит, что условием мира может быть только уничтожение неонацистского и террористического характера государственности Украины.