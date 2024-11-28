Президент России Владимир Путин словами «сегодня в течение дня все возможно» ответил на вопрос спецкора «Коммерсанта» Андрея Колесникова о гипотетическом ударе ракетным комплексом «Орешник» по центрам принятия решений на Украине.

Колесников спросил, какие именно центры принятия решений — военные или политические — могут стать целью.

«Знаете, в советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», — сказал Путин.

Ранее президент заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, что Генштаб и Минобороны России подбирают цели на территории Украины для ударов ракетами «Орешник». По его словам, это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве.

Общаясь с журналистами, Путин заявил, что гиперзвуковую ракету бессмысленно использовать для удара по «какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему». «Это все равно что из пушки палить по воробьям», — сказал президент.

Он сравнил удар «Орешником» с падением метеорита. «Мы же знаем, где в истории падали метеориты и какие были последствия, какие озера образовывались», — отметил Путин. Он добавил, что ракета способна поражать цели на три-четыре этажа вниз, даже в укрепленных сооружениях.

Комментируя возможные действия России в случае появления у Киева ядерного оружия, Путин заявил, что Москва будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства поражения.