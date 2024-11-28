Российский Генеральный штаб и Минобороны сейчас подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам президента, это могут быть центры принятия решений в Киеве. Путин напомнил, что Украина не раз пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге.

«Киевские главари сейчас полностью нелегитимны, они узурпаторы и не имеют даже права отдавать приказы армии»,— сказал он.

Путин добавил, что система «Орешник» способна поражать расположенные на большой глубине и хорошо защищенные объекты.

«Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты», — сказал глава государства.

Президент отметил, что в ночь на 28 ноября российская армия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поражено 117 целей.

«Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», — сказал он. 21 ноября президент России выступил с обращением, в котором рассказал о первом применении баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении в ответ на удары западным дальнобойным оружием по российским территориям. По словам Путина, в мире нет средств противодействия «Орешнику». Комплекс способен поражать цели на всей территории Европы, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Глава поручил наладить серийное производство системы «Орешник».

Заместитель главы МИД Сергей Рябков ранее сказал, что Россия добьется того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в конфликт на Украине.

«Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта», — пояснил Рябков.