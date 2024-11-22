Президент России Владимир Путин в пятницу вечером собрал в Кремле совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Глава государства заявил, что испытания «Орешника» прошли успешно, и поздравил разработчиков.

«Как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», — сказал Путин (цитата по пресс-службе Кремля).

По его словам, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы показали «огромный потенциал» российской школы ракетостроения, которая «способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России».

«В этой связи подчеркну, что система “Орешник” — это не модернизация старых, еще советских систем. <…> Она создана именно на базе современных, новейших разработок», — отметил президент.

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