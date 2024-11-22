Российские войска нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по крупнейшему промышленному комплексу в украинском Днепре, сообщил вечером 21 ноября президент России Владимир Путин. Глава оборонного комитета сената Пакистана заявил, что российские ракеты могут стабилизировать ситуацию и предотвратить более масштабный конфликт. В то время как в Пентагоне убеждены: любое примененное на поле боя оружие «представляет угрозу для украинцев». Что еще говорят об «Орешнике» политологи, военкоры и аналитики — в материале RTVI.

Что говорят в Пентагоне

В Пентагоне подтвердили, что Россия запустила «экспериментальную баллистическую ракету средней дальности». Пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх утверждает, что она якобы была основана на российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж».

Как пишет «Звезда», РС-26 «Рубеж» — межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью, созданная на базе РС-24 «Ярс». Спецкор RTVI Алексей Сочнев также предположил, что «Орешник» — это модернизированный вариант ракетного комплекса «Рубеж» или новое название ракетного комплекса «Осина».

Сингх отмечает, что незадолго до пуска «Орешника» США были уведомлены по каналам ядерной безопасности. Она отметила, что использование этой баллистической ракеты вызывает «беспокойство». Однако угрозу для украинцев, по словам пресс-секретаря американского Минобороны, представляет не только «Орешник», но и любое другое оружие, «которое будет применено на поле боя».

«Мы собираемся продолжать оказывать Украине необходимую поддержку», — утверждает Сингх.

«Своевременный ответ поджигателям войны»

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в разговоре с Business FM отметил, что «Орешник» стал первой в российской истории ракетой средней дальности, которая была применена на поле боя.

«Это первый такой случай. Какими характеристиками и возможностями обладает данное изделие, постепенно станет известно и понятно, хотя надо отметить, что разработка и, вероятно, даже испытания проводились в строжайшей тайне, то есть никакой информации о том, что идет такая разработка, что такая система создается до вчерашнего дня не было», — считает Корнев.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что ракета «Орешник» обладает скоростным потенциалом в 10 Махов и фактически является несбиваемой.

«Это не межконтинентальные ракеты, а ракеты среднего радиуса действия. (…) Самое главное — это их скоростные характеристики, которые составляют 10 Махов, 3 километра в секунду. (…) Дальность может варьироваться от величины заряда, а заряд большой мощности с раздельными боеголовками, как мы вчера увидели. Это первое боевое испытание этой ракеты, которое было успешным. Дальность может достигать нескольких тысяч километров», — пояснил эксперт. Дандыкин.

По его словам, сбивать эти ракеты очень тяжело, они вообще несбиваемые никакими средствами противоракетной и противовоздушной обороны

Председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед заявил, что российские баллистические ракеты могут стабилизировать ситуацию и предотвратить более масштабное противостояние.

«Я думаю, что это очень достойный и своевременный ответ поджигателям войны на Западе, которые хотят использовать конфликт на Украине, чтобы попытаться оказать давление на Россию и изменить динамику мировой политики», — отметил он.

Путина пакистанский сенатор назвал «умным» лидером. По его словам, основная причина, по которой российский лидер решил использовать баллистические ракеты в конфликте с Киевом, заключается в том, что администрация Байдена «прибегает к крайним мерам и отправляет оружие на Украину, чтобы разжечь пламя войны».

Бразильский политолог, доктор наук Жована Бранк приравняла использование «Орешника» к способу России «предупредить не только Украину, а всех ее западных союзников о том, какие последствия могут последовать за такую поддержку [нанесение американским и британским оружием ударов по российской территории]».

Директор по военным наукам лондонского Королевского института объединенных служб Мэтью Сэвилл согласился с тем, что удар «Орешником» по Днепру — это сигнал Западу о том, что российская сторона «рада вступить в гонку баллистических ракет средней дальности».

«Зачем им использовать их в таком случае? — сказал Сэвилл. — Послать сигнал украинцам, мол, у нас есть вещи, которые переведут вас в ярость. Но на самом деле это и сигнал Западу: «Мы рады вступить в гонку баллистических ракет средней дальности».

Financial Times (FT) писала, что боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало серьезным предупреждением со стороны России в адрес западных стран. По данным издания, удар показал способность России «опередить Запад в принятии ответных мер».

«Не расслабляемся»

Российские военкоры и z-блогеры также заявили, что Россия нанесла удар баллистической ракетой по объектам на украинской территорией, в том числе чтобы дать «сигнал странам НАТО». В частности, об этом написал «Рыбарь».

«И все же сегодняшнее применение “Орешника” было уже более явным сигналом странам НАТО. Тем самым, который так ждала российская общественность, уставшая от простых заявлений о “красных линиях”», — заявил он.

Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad) отметил, что применением Россией новой ракетной системы на Украине обеспокоен Пентагон, а вот администрация действующего президента США Джо Байдена — нет.

«Ей все равно уже недолго осталось», — заключил он.

Юрий Подоляка, рассуждая о возможности повторного применения «Орешника», отметил: «На ЗАВТРА и ПОСЛЕЗАВТРА также есть заявка России. На такие же пуски. По той же траектории — на УКРАИНУ. Всю ее территорию (и даже больше). А потому все возможно — не расслабляемся».

Телеграм-канал «Старше Эды» поддержал повторный запуск «Орешника».

«Массированный пуск Storm Shadow принес околонулевой результат, хотя и погибли наши люди. Что же касается испытания нашей новой ракеты “Орешник”, то все можно выразить двумя словами: давайте еще!» — написал он.

«Выводы напрашиваются сами: пускать не только “Орешники” (без предупреждения разрешается) до тех пор, пока «сдерживающее влияние» не выйдет во главу угла всего противостояния на ТВД. За первой серией обязательно показывать вторую и третью», — добавил военкор Юрий Котенок.