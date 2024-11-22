Российские войска нанесли удар по объекту в украинском городе Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник», заявил вечером 21 ноября президент России Владимир Путин. Как на это заявление отреагировали зарубежные СМИ, и что прогнозируют эксперты — в материале RTVI.

The Guardian со ссылкой на американских военных пишет, что «Орешник» имеет ту же конструкцию, что и межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж». В Вашингтоне считают, что оружие было «экспериментальным».

Представитель Минобороны США Сабрина Сингх также заявила, что ракета «была выпущена с обычной боеголовкой, но Москва могла модифицировать ее по своему усмотрению».

«Мы впервые видим, как его [“Орешник”] используют на поле боя… Поэтому мы считаем его экспериментальным [оружием]», — сказала она.

В статье также приводятся слова эксперта по нераспространению ядерного оружия из американского Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюиса, который сказал, что Путин ранее намекал на то, что Россия завершит разработку системы баллистических ракет средней дальности после того, как США и Германия договорились о размещении американских ракет большой дальности в ФРГ с 2026 года.

Тимоти Райт из Международного института стратегических исследований заявил, что разработка Россией новых ракет «может повлиять на решения стран НАТО о том, какие системы противовоздушной обороны закупать, а также о том, какие наступательные возможности развивать».

Глава отдела военных наук Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Мэттью Сэвилл, как пишет «Би-би-си», заявил, что на основе доступных данных можно сделать следующий вывод: «Орешник» имеет большую дальность, чем «Искандеры», которые имеют дальность до 500 км.

По его словам, баллистические ракеты средней дальности, о которых, вероятно, упоминал российский президент, обычно имеют дальность от 3 тыс. до 5,5 тыс. км.

Эксперт считает, что применение такого оружия, «возможно, не имеет большого военного значения, но важно с символической точки зрения» с учетом измененной ядерной доктрины России. Сэвилл также считает, что это «недвусмысленное напоминание о том, что у России более широкий арсенал различных типов ракет большей мощности, и она готова разрабатывать новые».

Изданию Associated Press Сэвилл заявил, что Россия «посылала сигнал, нанося удары по Украине баллистическими ракетами средней дальности».

CNN сообщает со ссылкой на двух официальных лиц из США и одного из Западной Европы, что ракета, выпущенная по Днепру, по их мнению, имела «несколько боеголовок», и, вероятно, это «первый случай применения такого оружия в военных действиях».

«Это оружие, известное как многоцелевая ракета с разделяющейся головной частью (MIRV), несет несколько боеголовок, каждая из которых может быть нацелена на определенное место, что позволяет одной баллистической ракете нанести более мощный удар», — уточняет телеканал.

CNN отмечает, что для атаки по Днепру использовалась ракета, «предназначенная для доставки ядерного оружия».

Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако заявил, что речь идет о, вероятно, первом случае применения баллистические ракеты средней дальности в боевых условиях.

The New York Times пишет, что заявление Путина можно расценивать как «угрозу в адрес западных союзников Украины». Издание отмечает, что хотя «ракета несла только обычные боеголовки, ее запуск показал, что Россия может нанести удар ядерным оружием, если захочет».

«Демонстрация удара как угрозы Западу еще больше усилила напряженность. <…> Он дал понять, что атака по территории Украины была ответом на недавнее решение администрации Байдена разрешить Украине использовать баллистические ракеты ATACMS американского производства для нанесения ударов по целям на территории России», — пишет NYT.

В статье уточняется, что Россия запустила ракету, которая «в основном предназначена для ядерного сдерживания». По мнению официальных лиц и военных аналитиков, добавляет NYT, этот шаг является сигналом и предупреждением, «призванными вселить страх в Киев и его союзников».

Эксперт по ракетным технологиям и ядерной стратегии, представитель Университета Осло Фабиан Хоффманн заявил NYT следующее: «Они хотели бы сказать нам следующее: “Послушайте, вчерашний удар был неядерным, но, знаете, если вы продолжите в том же духе, следующий удар может быть с ядерной боеголовкой”».

Военный аналитик агентства Defense Express Иван Киричевский заявил изданию, что у Украины нет радаров, «способных обнаружить такие ракеты в полете в верхних слоях атмосферы, и нет систем противовоздушной обороны, способных их сбить».

Еще одну версию представляет телерадиокомпания CBS News: она предполагает, что Москва и Киев сейчас «пытаются максимизировать свою выгоду <…> и усилить свою позицию» до того, как начнутся возможные переговоры о прекращении огня и Дональд Трамп официально возглавит Белый дом.

«Москва месяцами предупреждала США и их союзников по НАТО о том, что Украине не следует давать разрешение на запуск западных ракет <…>, поэтому не было никаких сомнений в том, что Москва отреагирует на первое использование украинцами американских ATACMS по российской территории», — говорится в статье.