Глава отдела военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Севилл считает, что Украина сейчас находится в наиболее уязвимом положении за все время конфликта. Об этом эксперт рассказал The Times.

«Россия добивается значительных успехов, а Украина находится в более слабом положении, чем когда-либо с начала конфликта», — сказал он.

По словам специалиста, за последний месяц «темпы российского продвижения ускорились».

«Украинцы истощены. Они не могут снять подразделения с линии, они физически и морально устали. Передышки нет», — отметил Севилл.

Ранее Associated Press опубликовало мнение главы отдела военных наук о запуске российской баллистической ракеты. Севилл пояснил, что такой шаг стал сигналом западным странам о готовности Москвы к ракетному противостоянию.

21 ноября президент России Владимир Путин в вечернем обращении к населению страны заявил, что из-за действий США и НАТО украинский конфликт приобрел элементы глобального характера, но Москва будет отвечать на все зеркально и симметрично.

По словам главы государства, поставленными Украине дальнобойными западными ракетами нанесены два удара по территории России — 19 и 21 ноября, но «цели, которые были поставлены противником, не достигнуты». Путин перечислил объекты, на которые были нацелены удары, — склад в Брянской области и один из командных пунктов группировки «Север».

В ответ Россия, как отметил президент, нанесла комбинированный удар по украинской территории, проведя испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой с безъядерным гиперзвуковым оснащением «Орешник». По словам Путина, в украинском Днепропетровске поразили один из крупнейших и известный еще с советских времен промышленный комплекс, который и сегодня производит вооружение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва за полчаса до пуска «Орешника» уведомила об этом Вашингтон по линии центра по уменьшению ядерной опасности.