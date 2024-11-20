Украинские военные впервые нанесли удар ракетой Storm Shadow вглубь российской территории, сообщило 20 ноября агентство Bloomberg. Двумя днями ранее французская газета Le Figaro написала, что Париж и Лондон разрешили Киеву бить этими ракетами по приграничным областям России, но потом удалила эту публикацию. Что о применении «Штормов» думают российские военкоры и телеграм-каналы об СВО — в материале RTVI.

Созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны канал «Рыбарь»:

Наиболее примечательно то, что ВСУ продолжают пускать западные дальнобойные ракеты залпами по одиночным целям для увеличения вероятности их поражения. То есть о накоплении запасов к очередному медийному наступлению, по всей видимости, речи не идет. При этом количество как ATACMS, так и Storm Shadow/SCALP у украинских формирований довольно ограниченное. Впрочем, надеяться на то, что у ВСУ просто кончатся все эти ракеты, и угроза уйдет сама по себе, тоже опрометчиво.

Военкор Александр Коц:

За осень не было ни одного сообщения о перехвате этих ракет. Зато за лето российской ПВО было сбито около 30 «Штормов». Что опять же косвенно говорит о накоплении SCALP/Storm Shadow для какого-то массированного налета. Либо о нехватке носителей, которую Киев хочет компенсировать американскими F-16 и французскими «Миражами».

Военкор Александр Сладков:

Вашингтон (и Байден, и Трамп, и глубинное правительство, и Ротшильды, и Рокфеллеры) имеет задачу не допустить скорого альянса Киева и Москвы. Мир — пожалуйста, еще лучше перемирие. Антизападного альянса (а еще ж какого?) Америке и Европе не надо. <…> И дальнобойные ракеты для Украины против России, возможно, это циничная профилактика возможного послевоенного альянса Киева и Москвы.

Канал Кирилла Федорова «Война История Оружие»:

Каким бы ограниченным количество американских ракет в руках киевской хунты не было, она в любом случае постарается использовать их по максимуму. Причём каждый свой удар будет сопровождать громким информационным шумом, надеясь этим выбить дополнительные поставки и напугать наше общество. Но ни то, ни другое не удастся. Просто потому, что Киев до сих пор толком не оценил и не понял, кого выбрал в противники, а кого — в союзники.

Несмотря на вчерашние призывы Сергея Лаврова, западные партнеры все никак не хотят читать обновленную российскую ядерную доктрину. Видимо придется запускать в них агитационные ракеты с брошюрками.

По поводу применения ШтормШедоу по территории «старой» России.

1. Ничего удивительного.

2. Их запас у хохлов очень ограниченный.

Не стоит забывать, что ответка на любое такое мероприятие обязательно будет. Причём давать её, на наш взгляд, логичнее ассиметрично, но в куда бОльшую сторону.

Хорошо бы, чтобы ответ был быстрым и максимально убедительным. Причем убедительным не для хохла, а для его хозяев — на судьбу хохла им наплевать, даже если в состояние Бахмута там перейдут все города по самый Чоп.