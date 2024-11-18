Французское издание Le Figaro удалило информацию о том, что Лондон и Париж разрешили Украине бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Внимание на это обратило издание «Страна.ua».

В воскресенье, 17 ноября, Le Figaro написала, что «французы и британцы вслед за США разрешили Украине поразить российскую территорию своими дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow». Это произошло после сообщений прессы о том, что США разрешили украинским ВС бить по российской территории американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Сейчас статья на сайте Le Figaro отредактирована, отрывка о британских ракетах Storm Shadow и аналогичных им французских SCALP там нет.

Как обратила внимание британская газета The Times, военные характеристики ракет ATACMS отличаются от характеристик Storm Shadow, что может означать, что эти ракеты США все еще не разрешат использовать для ударов по России — вопреки запросам со стороны правительства.

Несмотря на то, что Storm Shadow — британские ракеты, для их использования необходимы американские технологии, из-за чего требуется предварительное одобрение со стороны Соединенных Штатов, отметила газета.

The Times еще в августе писала, что Великобритания ждет одобрения США, чтобы дать Украине зеленый свет на использование Storm Shadow для ударов по территории России. В публикации отмечалось, что Вашингтон фактически блокирует стремление Лондона дать Киеву такое разрешение.

Хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу в распоряжении дальнобойным вооружением, для этого требуется консенсус союзников, включая США, Францию ​​и еще одну страну НАТО, писала The Times.

США разрешили удары вглубь России

О том, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники. По словам неназванных чиновников, такое решение было принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска».

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа на этом фоне заявили, что только он сможет добиться урегулирования военного конфликта России и Украины. Там также допустили, что республиканец после прихода к власти пересмотрит решение нынешней администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в свете сообщений СМИ заявил, что «удары наносятся не словами». «Такие вещи не анонсируют. Ракеты будут говорить сами за себя. Обязательно», — добавил он.

Белый дом и Госдепартамент США комментариев по поводу сообщений прессы не давали. В посольстве США в Москве в ответ на запрос RTVI заявили, что отказываются от комментариев.

Президент России Владимир Путин в сентябре говорил, что разрешение ВСУ бить западным оружием вглубь России будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. По словам Путина, Москва в таком случае «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».