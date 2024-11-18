В посольстве США не стали комментировать сообщения о том, что Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием вглубь России.

«Посольство отказывается от комментария», — так в дипмисии США в Москве ответили на запрос RTVI прокомментировать сообщения о решении Байдена снять эмбарго на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России

О том, что такое решение принято, накануне сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что пока речь идет об ударах по Курской области, однако впоследствии они могут наноситься и по другим российским регионам. Эту информацию подтверждает и агентство Reuters.

В Вашингтоне ее не подтверждают, но и не опровергают.