В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа заявили, что только он сможет добиться урегулирования военного конфликта России и Украины. Так директор по коммуникациям в переходной команде Стивен Чун отреагировал на сообщения прессы о том, что действующий глава государства Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России.

«Как говорил в ходе предвыборной кампании президент Трамп, он — единственный человек, который может объединить обе стороны [конфликта] для переговоров о мире и работать над прекращением войны и убийств», — сказал Чун телеканалу CNN.

Он не ответил на вопрос о том, получил ли будущий глава США предварительное предупреждение от администрации Байдена.

В беседе с агентством ТАСС представитель переходной команды Трампа допустил, что республиканец может пересмотреть решение действующего президента об ударах вглубь территории России. «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — сказал он, напомнив, что Байден пробудет во главе Белого дома до полудня 20 января 2025 года.

О том, что Байден разрешил наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на источники. По словам неназванных чиновников, такое решение было принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска».

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель на прошлой неделе сообщил, что на восток России прибыло свыше 10 тыс. северокорейских военных — якобы «большинство из них переместились на запад в Курскую область, где начали участвовать в боевых действиях наряду с российскими войсками».

Первоначально оружие, скорее всего, будет использовано для защиты украинских сил в Курской области на западе России, отмечали источники NYT. По данным источников агентства Reuters, Украина планирует применить дальнобойное оружие уже «в ближайшие дни».

Президент Украины Владимир Зеленский в свете сообщений СМИ заявил, что «удары наносятся не словами». «Такие вещи не анонсируют. Ракеты будут говорить сами за себя. Обязательно», — добавил он.

Белый дом и Госдепартамент США комментариев по поводу сообщений прессы не давали. В посольстве США в Москве в ответ на запрос RTVI заявили, что отказываются от комментариев.