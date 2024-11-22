Комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Каракаева, по своим характеристикам «Орешник» не имеет в мире аналогов. Комплекс с гиперзвуковыми блоками может эффективно поражать любые цели — «от одиночных до площадных», а также высокозащищенных. Благодаря высокой оперативной готовности оружия можно в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение.
«Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», — сказал командующий РВСН.
Каракаев добавил, что массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия.
По словам командующего РВСН, разработка «Орешника» велась по поручению Путина с июля 2023 года. Глава государства со своей стороны объяснил, что этот комплекс — не модернизация старых систем, а результат работы, которая была проделана «в условиях новой России».
«[Комплекс создан] именно на базе современных, новейших разработок. <…> В сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что такого оружия в мире ни у кого пока нет. В России же «практически организовано» серийное производство «Орешника», отметил президент. Кроме этой системы, по словам Путина, в стране находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода.
«По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», — пояснил российский глава.
В четверг, 21 ноября, Путин заявил, что Россия в ответ на удары по своей территории западным дальнобойным оружием впервые применила баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он отметил, что «цель пуска достигнута»: в украинском Днепропетровске был «поражен» один из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения.