Россия добьется того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в конфликт на Украине, сказал РИА Новости заместитель главы МИД Сергей Рябков.

По словам замминистра, американские планировщики, политики «с невероятной легкостью» рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств.

«Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта», — пояснил Рябков, напомнив, что какое-то время назад такая ситуация вызывала бы дрожь и оторопь в Вашингтоне.

Замглавы МИД отметил, что сегодня этого не происходит. «Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — добавил он.

25 ноября Рябков говорил, что развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается «одной из опций» России в ответ на действия США. По его словам, действия Москвы «в сфере организации военного-технического ответа» будут определяться появлением американских систем «в любом регионе мира».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о первом применении баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении в ответ на удары западным дальнобойным оружием по российским территориям. По словам Путина, в мире нет средств противодействия «Орешнику».

Комплекс способен поражать цели на всей территории Европы, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Глава поручил наладить серийное производство системы «Орешник».