Возможная передача Украине ядерного оружия уходящей администрацией президента США Джо Байдена неконституционна и, возможно, станет госизменой. Об этом заявила в соцсети Х член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Это безумие и полностью противоречит Конституции, возможно, это акт государственной измены», — написала конгрессвумен.

Она предположила, что администрация Байдена пытается развязать ядерную войну и использовать это как причину, чтобы остановить передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу.

На прошлой неделе газета The New York Times (NYT) сообщила, что американские и европейские чиновники якобы не исключили, что Байден в качестве «мощного сдерживающего фактора» мог бы вернуть Украине ядерный арсенал, которого она лишилась после распада СССР.

Такая перспектива рассматривалась при обсуждении гарантий безопасности для Украины, утверждает издание. При этом отмечается, что это сложный шаг, который будет иметь серьезные последствия. По данным NYT, также обсуждалось создание арсенала обычных вооружений, «достаточного для нанесения сокрушительного удара».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя статью NYT, заявил, что сама угроза передачи ядерного оружия Украине «может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией». Фактическая же передача такого оружия может быть приравнена к «свершившемуся акту нападения» на Россию, написал Медведев в своем телеграме.

В середине октября немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что власти Украины якобы рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала. Собеседник издания заявил, что на производство первой бомбы понадобится «всего несколько недель».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «никогда не говорил о том, что готовится создать ядерное оружие или что-то подобное». Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не допустит появления ядерного оружия на Украине.