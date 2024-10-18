Украина не собирается создавать и размещать на своей территории ядерное оружие, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции.

«Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие или что-то подобное. Я говорил, что когда Будапештский меморандум подписывали очень уважаемые, мощные ядерные страны, там было написано, что Украина отдает ядерное оружие, и Украина будет иметь от этих уважаемых стран, включая в те времена Россию, Китай, США, — территориальную целостность и суверенитет», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Украинский лидер вновь затронул тему отказа Украины от ядерного оружия в 1990-е годы. По словам Зеленского, Киев пошел на этот шаг, рассчитывая на гарантии безопасности от стран, которые в то время были партнерами республики, однако после этого на украинской территории начались боевые действия.

«Это означает, что это не очень хороший зонтик для нашей безопасности. Вот почему я сказал, что у меня нет альтернативы, кроме НАТО. Это был мой сигнал. Но мы не создаем ядерное оружие», — заверил глава государства.

В украинском МИДе в свою очередь заявили, что Украина по-прежнему остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает его положения. Спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий сказал, что для Киева ДНЯО «остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности».

«Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения», — сказал украинский дипломат.

Ранее Зеленский рассказал, что обсуждал вопрос о членстве Украины в НАТО с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время сентябрьского визита в Нью-Йорк.

«Я ему [Трампу] сказал: „У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов”», — пересказал диалог украинский президент.

Трамп тогда поддержал эти аргументы, назвав их «справедливыми», добавил Зеленский.

В 1994 году Россия, США, Великобритания и Украина подписали Будапештский меморандум. По этому соглашению Киев отказался от ядерного оружия, согласившись передать его Москве. В свою очередь Россия, США и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

17 октября немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что власти Украины рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. В случае поступления соответствующего «распоряжения» Киеву понадобится «всего несколько недель, чтобы произвести первую бомбу», говорится в статье. Советник украинского президента Дмитрий Литвин назвал публикацию Bild «ерундой» и «глупостью».