Украина якобы за несколько недель может восстановить ядерный арсенал, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Президент страны Владимир Зеленский 17 октября назвал наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой вступлению в НАТО. Как на это отреагировали в России — в материале RTVI.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Это полная ерунда, у них нет для этого [создания ядерного оружия] ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива — это сказки для малообразованных… Настоящее ядерное оружие — абсолютно исключено. <…>

Если предположить, что им могут его втихаря дать, то это тоже исключено, потому что есть определенная методика, которая позволяет сразу определить, где боеприпас специальный был создан. Ну и тогда гудбай, Америка.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев

Учитывая советский опыт, мы начали в 1943-м и закончили в 1949 году работу над созданием атомной бомбы. Шесть лет потребовалось. Поэтому такие заявления иначе как блефом не назовешь. <…> Это чушь полная.

Военкор Юрий Котенок

Учитывая, что Bild давно работает по принципу «сливного бачка», никакого чиновника может и не быть. Но кому-то на Западе данная публикация явно понадобилась.

Военный корреспондент Александр Симонов (телеграм-канал «Позывной Брюс»)

Думаю, что истинная цель заявлений в том, чтобы ястребиному крылу на Западе было проще дать Киеву еще больше оружия на фоне общей усталости европейских граждан от войны и траты на нее большого количества национальных средств.

Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО имени Е. М. Примакова Илья Крамник

Предприятий ядерного оружейного комплекса на Украине нет, и никогда не было — эта отрасль целиком была развернута в РСФСР. Создать эти предприятия — вопрос не недель, а лет для промышленно развитой страны в нормальных условиях. Условия, когда значительная часть промышленности потеряна, а остальная постоянно под ударом, нормальными не являются.

Политолог Сергей Марков

Это ложь. У Украины нет технических возможностей даже за год сделать ядерное оружие. Зачем же Зеленский делает такие заявления? Чтобы спровоцировать Россию на удар ТЯО [тактическим ядерным оружием] по Украине. Он верит, что это приведет к масштабному вступлению НАТО в войну против России. А это его главная цель сейчас. Если заявлений будет недостаточно, Зеленский, видимо, будет делать теракт грязной ядерной бомбой против России.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук

Когда-то Украина была частью ядерной державы, так что технологии, необходимые для создания ядерного оружия, могли остаться. Но для того чтобы заняться таким производством, необходимо восстановить весь технологический процесс, а основной завод, пригодный для этого, не работает. Так что если вдруг Украина применит тактическое ядерное оружие, это будет означать только одно: его передали страны НАТО.

Военный эксперт Виктор Литовкин

Это бред сивой кобылы. У Украины нет никаких технических возможностей это сделать. Нет у них урана высокой обогащенности, потому что нет фабрик по обогащению урана. И вообще Украина никогда этим не занималась.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко

Он [Зеленский] уже как-то ляпнул о ядерном оружии и Россия начала СВО. <…> Видимо ему совсем неинтересна его собственная жизнь и Киев.