В Офисе президента Украины назвали «ерундой» и «глупостью» сообщение немецкого таблоида Bild о том, что Киев якобы всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По его данным, советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что слова обозревателя Bild Юлиана Репке «уже давно можно спутать» с заявлениями «российских пропагандистов».

В статье Репке говорится, что еще несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что Украина не потерпит нового наступления российских ВС на Киев. По словам источника, в этом случае Украина восстановит свой ядерный арсенал, от которого она добровольно отказалась в 1990-е.

«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет дано распоряжение, нам понадобится всего несколько недель, чтобы произвести первую бомбу», — цитирует журналист неназванного украинского чиновника.

Собеседник таблоида выразил мнение, что Западу нужно «меньше думать» о красных линиях России и «гораздо больше» — о красных линиях самой Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг рассказал на пресс-конференции в Брюсселе, что альтернативой членства Украины в НАТО может быть только наличие у Киева ядерного оружия. По словам Зеленского, об этом он заявил на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Зеленский напомнил, что в 1994 году Киев подписал Будапештский меморандум и отказался от ядерного оружия, передав Москве порядка 1,9 тыс. боеголовок, оставшихся после распада СССР. Остальные стороны соглашения — Россия, США и Великобритания — обязались уважать границы Украины, не применяя силу против ее независимости и территориальной целостности.

В связи с этим Зеленский обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума. «Как можно верить в этот документ? И как можно верить всем партнерам, которые гарантировали сохранение нашей территориальной целостности и суверенитета?» — задался вопросами глава государства.

Зеленский утверждает, что Трамп «услышал» его слова о том, что Украина выбирает путь вступления в НАТО, а не ядерного оружия. По его словам, Трамп назвал его аргументы «справедливыми».

В день начала полномасштабных военных действий на Украине, 24 февраля 2022 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что всю ситуацию в корне перевернули заявления украинских властей о возможности вернуть ядерное оружие. «Это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю», — сказала она тогда.