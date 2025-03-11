Массированная атака украинских беспилотников на регионы России связана с визитом в Москву генсенка ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, переговорами в Саудовской Аравии и переговорным процессом в целом. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они [Вооруженные силы Украины] пытаются показать, что они что-то могут, но они могут воевать только с мирным жителями, с детьми, с женщинами, стариками, как обычные фашисты. Поэтому их надо уничтожать и выполнять задачи, которые поставил наш президент», — сказал депутат.

Картаполов выразил мнение, что в качестве ответной меры «можно и запустить „Орешник“». По его мнению, такой шаг «тоже не будет лишним».

«Решение будет принимать, естественно, наш верховный главнокомандующий», — добавил глава думского комитета по обороне.

О том, что массированная атака беспилотников в ночь на 11 марта связана с визитом в Москву генсека ОБСЕ, ранее также заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры [президента Украины Владимира] Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе», — написала она в своем телеграм-канале.

Атака БПЛА в ночь на 11 марта стала самой масштабной с начала военной операции на Украине — Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 337 беспилотников. Больше всего дронов сбили над Курской областью (126) и над Подмосковьем (91).

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку БПЛА на Москву в ночь на 11 марта самой массированной. В Подмосковье погиб один человек, еще три получили ранения. Обломки беспилотников повредили дома в нескольких городах Подмосковья. По данным телеграм-канала Baza, в результате пострадали по меньшей мере 20 человек,

По факту массированной атаки БПЛА на Московскую область Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК; грозит лишением свободы вплоть до пожизненного).