Россия стремится завершить конфликт на Украине, но при необходимости готова хоть сейчас снова применить «Орешник» — или «включить кнопку» и пустить газ в Европу через Польшу, но главной для нее остается забота о народе. Так российский президент Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Бог с нами»

Путина попросили прокомментировать появляющиеся в последнее время в СМИ публикации о том, что высока вероятность завершения украинского конфликта в 2025 году, и спросили, верит ли он в победу российских войск.

«Я в Бога верю, а Бог с нами», — ответил президент (цитата по ТАСС).

«У нас в народе говорят: “Вашими бы устами да мед пить”. Мы тоже стремимся к завершению конфликта на Украине», — заверил глава государства (цитата по РИА Новости).

По словам российского лидера, остается неизменным подход к выполнению ранее поставленных задач СВО, которое является главным принципом при оценке возможностей завершения конфликта.

«Мы исходим из того, что будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения. И будем добиваться успехов и решения задач в сфере экономики, а она — база всего, и решения социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле слова», — добавил Путин (цитата по РИА Новости).

«Их немного, но не одна»

Россия в любой момент при необходимости может снова применить гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник», но не спешит это делать, поскольку это мощное оружие, предназначенное для решения определенных задач, и его арсенал у России пока невелик, заявил президент.

«Мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость»,— подчеркнул Путин (цитата по «Коммерсанту«).

По его словам, Россия не скрывает, что «Орешников» пока немного — но эти системы «у нас есть, и не одна». То, что после первого удара по заводу в Днепре они больше не использовались, обусловлено несколькими причинами, пояснил глава государства.

«Мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Белоруссии. Мы действуем системно», — заявил Путин.

Он отметил, что ответы России на направленные против нее действия всегда являются зеркальными, и когда «против нас используют определенное оружие, мы используем такое же».

«Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим», — добавил президент (цитата по РИА Новости).

О предложении Байдена по Украине и НАТО

Журналисты попытались выяснить у Путина, что он думает по поводу возможной смены курса США в отношении Украины и России с приходом к власти Дональда Трампа. Российский лидер ответил уклончиво.

«Я не знаю, что сейчас говорят в формирующейся команде избранного президента Соединенных Штатов. Я знаю, что мне об этом говорил еще в 2021 году пока действующий президент [Джо] Байден. Он предложил отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова. Я резонно ответил: “Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примете”», — рассказал Путин (цитата по РИА Новости).

Он также выразил уверенность в том, что «без европейской поддержки Украина не то что воевать — существовать не может».

«Только кнопку включить»

Продлить контракт с Украиной на транзит газа в Европу по ее территории, истекающий 1 января 2025 года, уже не получится, как и заключить новый, признал Путин. По его словам, Киев, отказываясь от продления соглашения, «клюет руку Европы», «наказывает уже Европу». «Не будут [продлевать] — не надо», — заявил российский лидер.

При этом, по его словам, Москва готова продолжить регулярные поставки газа и по-прежнему привержена решению вопросов энергетики без их политизации.

«По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу. Вот война войной, а мы же поставляли [газ] регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит», — напомнил Путин (цитата по РИА Новости).

После прекращения украинского транзита Россия могла бы пустить газ в Европу по польской территории, причем очень оперативно — нужно «только кнопку включить», и завтра начнутся поставки, заверил глава государства.

Он отметил, что по территории Польши проходит действующий маршрут поставки газа в Европу, который, в отличие от трубопроводов «Северный поток», остается в рабочем состоянии и никаких повреждений не получал. «Достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал — Европа, проходит ровно через территорию Польши», — рассказал Путин (цитата по ТАСС).

Однако, отметил президент России, польские власти закрыли этот маршрут транспортировки газа, поэтому в данном случае решение о запуске поставок зависит от них.

За что топил Фицо

Россия считает приемлемым вариантом проведение возможных переговоров о завершении украинского конфликта на площадке Словакии, которая «занимает нейтральную позицию», заявил Путин.

«Что касается места проведения [переговоров]: да, он [премьер Словакии Роберт Фицо] сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет?» — допустил российский лидер.

Он напомнил, что словацкий премьер-министр последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта.

«Хочу подчеркнуть, что господин Фицо — у него могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, с кем-то в Евросоюзе, как-то у них не все складывается с точки зрения взаимопонимания — он как раз, прежде всего, главным образом говорил о мирном урегулировании украинского конфликта. Топил за это», — отметил Путин.

О самом главном

В 2025 году рост российской экономики может оказаться не таким интенсивным, как в нынешнем, допустил президент. Однако, по его словам, это неплохо.

«В Еврозоне, вы знаете, 1% роста, а в Беларуси — 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже в целом довольны результатами — 3,9. Скорее всего, будет под 4%. Это хороший результат», — считает Путин (цитата по РИА Новости).

Может показаться, что «чем больше, тем лучше», но «все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров», заверил президент России. Главное же, по его словам, — это благополучие российского народа, стабильность и поддержание его уровня жизни.

«Самое главное в сфере экономики — это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что в этом [2025] году он будет таким же, как в этом году, под 4%», — сообщил Путин (цитата по РИА Новости).