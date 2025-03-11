В больнице в подмосковном Видном умер 50-летний мужчина, пострадавший во время массированной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Таким образом, число погибших в результате масштабной атаки беспилотников выросло до двух.

«Врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким. Соболезнования родным и близким», — написал Воробьев.

По словам подмосковного губернатора, в больнице в Домодедово находятся двое пострадавших в результате атаки дронов — 43-летняя женщина с повреждением кишечника и рваной раной груди, а также 44-летний мужчина с ранением живота, открытым переломом черепа и ранением голени осколками.

Семьям погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей, добавил Воробьев. Раненые также получат выплату в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. в зависимости от тяжести травм.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате атаки беспилотников — 38-летнем мужчине, который работал охранником на парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в Домодедово. Второй погибший тоже был сотрудником «Мираторга», сообщили в компании. Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей.

В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Шестеро человек госпитализированы, включая одного ребенка. По словам Кузнецова, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. Состояние остальных оценивается как средней и легкой степени тяжести.

По данным Минобороны, в ночь на 11 марта над российскими регионами сбили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку дронов на столицу. По его словам, на подлете к городу было сбито 74 аппаратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).