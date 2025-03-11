В ночь на 11 марта средства ПВО сбили и уничтожили 337 дронов над российскими регионами. Атака стала самой массированной за 2025 год. В результате ударов БПЛА по Московской области два человека погибли, еще 18 — пострадали.

Один из погибших — 38-летний мужчина, который работал охранником мясной компании «Мираторг» в Домодедово. Телеграм-канал Baza писал, что обломки БПЛА упали на автомобильную парковку рядом с предприятием. Shot отмечал, что охранник находился в этот момент на рабочем месте.

В результате пожара, который начался после атаки дронов, пострадало около 40 автомобилей. В «Мираторге» уточнили, что один человек погиб, еще двое пострадали. Компания обязалась оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям погибшего и раненых сотрудников.

Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число погибших из-за атаки дронов увеличилось до двух человек. В больнице скончался 50-летний мужчина, получивший ранение на парковке у предприятия «Мираторга».

«Врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким», — рассказал Воробьев.

«Мираторг» выплатит семье двух погибших сотрудников компенсацию по 1,5 млн рублей.

По словам главы региона,«судя по найденным [в Домодедово] поражающим элементам, целью были именно люди».

Также Воробье отметил, что в Видном за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Пострадавшие получили поверхностные раны, их жизни ничего не угрожает.

В больнице также остаются 44-летний мужчина с ранением живота, открытым переломом плеча и ранением голени осколками из Домодедово и 43-летняя женщина с повреждением кишечника и рваной раной груди из деревни Котляково. В Раменском пятеро человек обратились к врачам из-за стресса. Госпитализация им не потребовалась.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что трое детей, двум из которых меньше трех лет, пострадали при атаке беспилотников в Московской области.

«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается», — написала она в телеграм-канале.

Позднее омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в разговоре с ТАСС заявила, что один из трех несовершеннолетних отпущен домой. Двое остаются в больнице с мамой.

Всего, по данным Минздрава, в результате атаки дронов на Подмосковье пострадали 18 человек.

«В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли», — заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Mash пишет, что один из дронов упал в нескольких метрах от подмосковной маршрутки 76к в Раменском городском округе. В общественном транспорте выбило стекла, пострадали две пассажирки. У одной ранение шеи, у второй — руки.

В разговоре с «Осторожно, Москва» очевидцы уточнили, что удар произошел в район 6:10 мск.

«Был сильный удар, выбило стекла. От осколков на руках царапины, но никто из пассажиров серьезно не пострадал, нас вывели из маршрутки на какое-то время, потом мы зашли обратно и поехали дальше», — рассказала пассажирка.

Еще один дрон залетел в окно квартиры на 20-м этаже, расположенной в Подмосковном Сапроново. Shot пишет, что жильцы проснулись от громкого взрыва, сразу же побежали к детям, взяли питомцев и самостоятельно эвакуировались. В их квартире взрывной волной выбило два окна, сорвало дверцы шкафов, повреждена мебель. Никто из них не пострадал.

В квартире другого жильца многоэтажки в Сапроново полностью выбило окна, мужчине осколками стекла просекло руки. Медики обработали рану и вытащили кусок стекла, жизни пострадавшего ничего не угрожает. В этом же доме травмы получил подросток, его госпитализировали, отмечает Shot.

В подмосковной деревне Софьино после атаки БПЛА пенсионерка потеряла сознание и получила травмы головы. Как рассказала Shot ее соседка, в момент удара беспилотников пострадавшая спала на первом этаже, от звука взрыва резко подскочила, упала с кровати и сильно ударилась головой. В доме начался пожар, из горящего здания женщину вынес сосед. Пенсионерку направили в Раменскую больницу, ее жизни ничего не угрожает.

В Следственном комитете России сообщили, что после массированных атак московского региона беспилотниками возбуждено уголовное дело о теракте. СК планирует установить обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба