Президент России Владимир Путин, вероятно, попытается оттянуть договоренность о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить Москве максимально выгодные условия. Об этом рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников агентства, знающий о том, как мыслят в Кремле, допустил, что Путин в конечном итоге согласится на перемирие с Украиной. Но прежде российский лидер якобы хочет убедиться, что его собственные условия войдут в соглашение, считает он.

Как пояснил этот источник, российские представители не обсуждали с американцами формат сделки, на которую Украина выразила готовность пойти по итогам переговоров с США в саудовском городе Джидда. По его словам, такой подход в Кремле считают неприемлемым.

В частности, план соглашения, достигнутого в Джидде, не представляет собой того варианта мира, который обеспечил бы спокойствие для России «на длительную историческую перспективу», а это условие Путин в очередной раз обозначил в начале марта.

Другой близкий к Кремлю источник сказал, что Москва также может потребовать в качестве условия для прекращения огня остановить военную помощь Киеву. Кроме того, Россия не раз заявляла, что Украина должна обладать нейтральным статусом и резко сократить свои вооруженные силы.

План прекращения огня

Переговоры в Джидде между украинской и американской делегациями прошли 11 марта. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в них не участвовали. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил по итогам встречи, что Украина готова принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, если на такой же шаг согласится Россия.

Позднее в тот же день сам Зеленский подтвердил готовность Киева к полному прекращению огня на 30 суток по всей линии фронта при условии согласия России на аналогичную «тишину». При этом и Ермак, и Зеленский заявили, что в рамках такой сделки США немедленно возобновят военную помощь Украине и обмен разведданными. По словам украинского президента, готовность американцев к этому была «важным элементом» переговоров в Джидде.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что план договоренностей будет передан России по разным каналам. Трамп на вопрос о том, насколько близко такое соглашение, выразил надежду, что «все закончится в ближайшие несколько дней». Он анонсировал новую встречу представителей России и США, а также свой возможный разговор с Путиным «на этой неделе». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, что Москва не исключает контактов с американскими представителями в течение ближайших дней.