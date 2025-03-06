Президент России Владимир Путин в преддверии 8 марта встретился в Москве с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Он пообещал принять дополнительные меры для поддержки бойцов и их семей, а также высказался об условиях мирного соглашения и косвенно прокомментировал заявление президента Франции о «российской угрозе».

О поддержке участников СВО и их семей

Одна из участниц мероприятия, мать погибшего Героя России Владислава Дорохина Ольга Дорохина предложила распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков погибших участников военной операции.

«Я уверен, что <…> такие тонкие вещи — они просто в голову не приходят сразу тем, кто пишет правила, законы. Это жизнь дает. Вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки. Ну, это ерунда», — сказал Путин.

Он также поддержал предложение ветерана боевых действий Светланы Гришановой по созданию единого стандарта поддержки семей участников СВО. Впоследствии регионы смогут добавлять к нему свои меры исходя из потребностей.

Бойцы подразделений, созданных из бывших заключенных, смогут получить статус ветеранов боевых действий. Путин привел в пример ситуацию с присвоением наград бывшим заключенным и рассказал о своем недавнем поручении представить одного из бойцов к званию Героя России.

«Разговариваю с одним из руководителей [Минобороны]: говорит, нельзя. Я говорю: почему? А он [боец] из мест лишения свободы. Я говорю: ну и что? Человек точно достоин звания Героя. Ну, что ж теперь сделать? Так вот жизнь сложилась», — сказал президент.

По его словам, участник военной операции, о котором шла речь, оказался в заключении за «бытовую вещь», но «вел себя как герой, реально». «Поэтому присвоили героя. Ну и это то же самое. Статус ветеранов боевых действий, конечно, должен присваиваться тем, кто воюет и воюет достойно», — заключил Путин.

Он также пообещал распространить поддержку через фонд «Защитники Отечества» на родственников военных, пропавших без вести.

О мире на Украине

Россия согласится только на такой вариант мира, который обеспечит спокойствие «на длительную историческую перспективу», заявил Путин. Ольга Дорохина отметила, что семьи участников военной операции «очень ждут победу», но «только мы должны дойти до конца, мы не должны никому уступать».

«Мы не собираемся этого делать, — ответил Путин. — Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим».

Об «ошибках врагов»

В мире еще есть люди, которые «хотят вернуться ко временам Наполеона», но они «забывают, чем это закончилось», отметил Путин на встрече с женщинами. По его словам, «враги» России всегда недооценивали русский характер и «представителей общероссийской культуры».

«До сих пор кому-то неймется. Все еще есть люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона. <…> С такими ребятами, каким был ваш сын [обращаясь к одной из участниц встречи], его друзья, товарищи, это не получится. На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого ― с недооценки характера русского человека и вообще представителей общероссийской культуры», — сказал Путин.

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором назвал Россию угрозой стране и Европе и заявил о начале дискуссии по поводу использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС. Макрон высказался против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине, добавив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом», а также исключил капитуляцию Киева.

О покушении на митрополита Тихона

Общаясь с Надеждой Цыгановой — вдовой погибшего в 2022 году полкового священника Александра Цыганова — Путин спросил, знает ли она о попытке покушения на жизнь митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). Цыганова ответила, что «у нас Псковская область гудит, потому что все знают этого человека».

«Добрались и до священника уже, хотя он ни с кем не воюет, в отличие от вашего супруга», — отметил президент.