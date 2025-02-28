Покушение на митрополита Тихона, предотвращенное сотрудниками ФСБ России, готовили его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ФСБ России.

По данным спецслужб, убийство митрополита планировалось совершить во время его нахождения в Сретенском монастыре, куда помощник Тихона намеревался пронести взрывное устройство.

На опубликованных кадрах помощник митрополита рассказал, что был завербован с целью слежки. По его словам, он согласился из-за угроз его родственникам.

В ФСБ отметили, что оба задержанных с середины 2022 года отправляли деньги Вооруженным силам Украины. Среди телефонных контактов мужчин обнаружены 73 украинских абонента. В их числе — военнослужащая украинской погранслужбы и сотрудница пресс-службы ВСУ.

Спецслужбы выяснили, что при подготовке к теракту помощник митрополита Тихона Денис Попович получил незаконный доступ к его аккаунту в Telegram, контролировал переписку митрополита, а также получал данные о его выездах в российские регионы.

В отношении помощника митрополита Поповича и клирика Иванковича возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта и незаконном обороте взрывных устройств организованной группой.

Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) — епископ Русской православной церкви. С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в Москве. В октябре 2023 года его назначили митрополитом Симферопольским и Крымским. После этого Шевкунов сравнил свой перевод на полуостров с отправкой на Колыму в советские годы. С таким высказыванием он выступил во время своего обращения к братии и прихожанам Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, где он с 2018 года занимал пост игумена.

В 2013 году Financial Times называла Шевкунова духовником президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с Путиным и активно участвует в проектах президентской администрации. 18 ноября Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.