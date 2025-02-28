ФСБ России предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины, об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) службы. За его подготовку задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram», — сказали в спецслужбе в ФСБ.

По данным ведомства, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы.



У задержанных были изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фото и измененными установочными данными.

По информации ФСБ, мужчины признались, что были завербованы украинской военной разведкой и должны были совершить теракт в Москве.

«Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита Тихона», — сказали в ЦОС.

В декабре 2024 года, сообщили в ФСБ, через тайник подозреваемым передали самодельное взрывное устройство.

«Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве», — сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, после совершения преступления задержанные планировали выехать из России, используя поддельные паспорта, предоставленные украинскими спецслужбами.

Крымскую митрополию образовали решением Священного синода в июне 2022 года. Она включила Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии Украинской православной церкви. Главой митрополии тогда назначили митрополита Лазаря (Ростислав Швец).

Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) назначили митрополитом Симферопольским и Крымским 11 октября 2023 года. После этого он сравнил свой перевод на полуостров с отправкой на Колыму в советские годы. С таким высказыванием он выступил во время своего обращения к братии и прихожанам Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, где он с 2018 года занимал пост игумена.

В 2013 году Financial Times называла Шевкунова духовником президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с Путиным и активно участвует в проектах президентской администрации. 18 ноября Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.