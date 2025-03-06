Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил о «печальном опыте конфронтации» Франции с Россией, комментируя RTVI заявление французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Россия стала «угрозой» для страны и Европы в целом.

«У французов есть печальный опыт конфронтации с Россией, хотят повторить — ну, милости просим. Мы до сих пор помним, откуда происходит слово шаромыжник. Можно будет обогатить русский язык новыми выражениями», — сказал он.

5 марта Макрон выступил с обращением к нации, в котором высказался против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине, а также заявил о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС. Кроме того, Макрон повторил, что Франция готова направить свои войска на Украину в качестве потенциальных миротворческих сил после прекращения боевых действий.

По оценке Картаполова, решение Макрона никак не повлияет на ситуацию на фронте. Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи, пока они не будут полностью реализованы, добавил депутат.

«Макрон <…> пытается делать хорошую мину при плохой игре, но у него, как выражается президент Соединенных Штатов, “карт нет”, поэтому вот такие звучат громкие заявления, ничем не обоснованные», — заявил Картаполов.

По его мнению, президент Франции также «пытается замкнуть на себя денежные потоки ЕС», поскольку республика «находится в предбанкротном состоянии благодаря политике господина Макрона». Картаполов пояснил, что имеет в виду план перевооружения Европы на сумму €800 млрд, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Но это проблемы французов, они нас не волнуют особо. Пусть они волнуют самих французов», — заключил глава думского оборонного комитета.

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